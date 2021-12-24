Большинство украинцев поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС



Почти 60 процентов украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2 процента респондентов проголосовали бы за, 28,1 процента — против. Среди опрошенных жителей западных и центральных регионов присоединение к Североатлантическому альянсу поддерживают 69,5 процента, среди жителей востока и юга Украины — 42,3 процента.

За вступление в Европейский Союз (ЕС) готовы высказаться 67,1 процента респондентов, против — 21,6 процента. На западе и центре Украины доля сторонников евроинтеграции составляет 75,5 процента, на юге и востоке — 53,5 процента.