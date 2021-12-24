При пожаре на пароме в Бангладеш погибли не менее 30 человек



В результате пожара, который произошел на пароме MV Abhijan-10 в Бангладеш, погибли по меньшей мере 30 человек. Более 100 пассажиров получили ранения. Всего на пароме было свыше 500 человек. Об этом сообщает местное издание BNO News.

Инцидент произошел около трех часов ночи в пятницу, 24 декабря. Паром загорелся на реке Суганда в районе Джалокати, сообщает газета Daily Star.

По меньшей мере 70 человек были доставлены в районную больницу. Спасатели предполагают, что количество жертв может вырасти. Точное количество пропавших без вести неизвестно.

Причины случившегося пока неизвестны.