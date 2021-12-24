СМИ сообщают, что Иран закрыл границу с Турцией на 15 дней

Власти Ирана приняли решение с 24 декабря закрыть пограничные пропускные пункты с Турцией на 15 дней.

Как пишет турецкая газета «Cumhuriyet», турецкая сторона выразила недоумение в связи с закрытием Ираном в одностороннем порядке пограничных пропускных пунктов.

Мэр турецкого города Эсендере Дырбаз Бюйюксу выразил мнение, что Иран, вероятно, хочет запретить своим гражданам проводить Новый год в Турции, для чего закрыл границы с Турцией без каких-либо причин.

Отмечается, что границу могут пересечь только лица, имеющие действующий вид на жительство в Исламской Республике, лица, у которых есть учебная виза (студенты университетов и медресе, обучающиеся в Иране), лица, получившие въездные визы (торговцы и бизнесмены), лица, получившие разрешение на работу, лица с медицинскими визами . Было указано, что границу могут пройти физические лица, лица, получившие инвестиционную визу, а также лица, кому миграционная служба поставила штамп о выезде.