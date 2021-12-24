В Южной Корее помилуют экс-президента страны, осужденную за коррупцию



Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает наказание в тюрьме за злоупотребление властью, получит помилование c 31 декабря, сообщило министерство юстиции страны.

«Правительство завило 24 декабря, что в преддверии 2022 года решило с 31 декабря помиловать 3094 человека, включая бывшего президента… Для консолидации граждан (было решено — ред.) помиловать и восстановить в правах бывшую президента страны Пак Кын Хе, отбывающую длительное тюремное заключение», — говорится в заявлении ведомства.

В пятницу состоялось специальное заседание правительства Южной Кореи по вопросам помилования, смягчения наказания и восстановления полномочий ряда лиц, приуроченное к Новому году. В ходе заседания был рассмотрен и вопрос о помиловании экс-президента Пак Кын Хе.