СМИ: Пашинян рассказал депутатам «Гражданского договора» подробности разговора с Алиевым



Премьер-министр Никол Пашинян в ходе закрытой встречи с членами фракции «Гражданский договор» представил подробности своей рабочей поездки в Брюссель. Об этом пишет в пятницу газета «Жоговурд».

По данным издания, Пашинян считает визит эффективным: были достигнуты конкретные договоренности, ярким доказательством чего стало возвращение армянских пленных.

«На вчерашней закрытой встрече говорил в основном Пашинян, а члены фракции ГД обращались к нему с вопросами по брюссельскому визиту. Кстати, вопрос о «свержении» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна на встрече не затрагивалась», — пишет «Жоговурд».

Издание отмечает, что тема Марутяна в правящей политической команде закрыта. У Еревана новый мэр, который накануне провел встречу с Николом Пашиняном.