Афганские беженцы массово перебираются в Иран

В Иране хотят создать управление по делам беженцев из-за ситуации в Афганистане из-за массового наплыва мигрантов после захвата власти талибами, сообщает агентство IRNA.

«Создание организации, которая будет решать проблемы миллионов мигрантов, стоит на повестке дня правительства», — заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

По данный управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Иран с начала 2021 года прибыло более 500 тыс. беженцев.

При этом, общее число беженцев из Афганистана в Иране оценивается в 2,2 млн нелегалов и около 780 тыс. человек, которые проживают в стране на постоянной основе.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал помочь Ирану справиться с наплывом беженцев.