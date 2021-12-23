Экс-президент Туниса получил заочный тюремный срок

В Тунисе суд заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к четырем годам тюремного заключения за «подрыв внешней безопасности государства», сообщает государственное информационное агентство TAP.

Марзуки призвал Францию прекратить поддержку Туниса, назвав нынешнего президента Кайса Сайеда «диктатором».

Ссылаясь на «неминуемую опасность» для страны в разгар экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, Сайед приостановил работу парламента и уволил премьер-министра, наделив себя широкими полномочиями. Марзуки неоднократно призывал к отставке Сайеда и называл его «лидером государственного переворота».

Заявления бывшего президента разозлили Сайеда. Он объявил, что изымает дипломатический паспорт Марзуки. Тунис выдал международный ордер на его арест по обвинению в подрыве безопасности.

Марзуки пришел к власти после восстания в Тунисе 2010–2011 годов. Он покинул свой пост в 2014 году.