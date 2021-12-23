Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника

В Китае провели успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-7А (Великий поход-7А), коорая вывела на орбиту два экспериментальных спутника для исследования космической среды серии Шиянь-12. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию (CASC).

«Испытательные спутники Шиянь-12-01 и Шиянь-12-02 были запущены и выведены на намеченную орбиту, миссия признана полностью успешной», – говорится в сообщении.

Запуск Чанчжэн-7А был осуществлен со стартовой площадки космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань.

Указано, что оба тестовых спутника были разработаны Китайской академией аэрокосмических технологий (CAST) для слежения за космической средой и проведения связанных с этим тестов.

Этот пуск стал третьим по счету для почти 61-метровой трехступенчатой ракеты-носителя Чанчжэнь-7А. Она способна выводить на геопереходную орбиту до 7 тонн полезной нагрузки.

Кроме того, для ракет-носителей серии Чанчжэн этот полет стал 402-м по счету.