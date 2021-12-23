Решительность Турции повысила силу страны и ее авторитет во всем мире, заявил Чавушоглу

«У России напряженные отношения с НАТО, с Украиной, но мы не должны игнорировать близкие отношения с Украиной из-за наших всесторонних отношений с Россией».

Об этом в своем заключительном выступлении в Академии международной безопасности, организованной Ассоциацией Совета международных связей сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет АПА.

М.Чавушоглу отметил, что в настоящее время в мировой дипломатии много таких трудных ситуаций и подчеркнул, что Турция проводит правильную дипломатию в регионе: «Мы руководствуемся дипломатией и в нашей внешней политике на Кавказе, в Сирии, Восточном Средиземноморье, на Кипре и будем действовать в сложных дипломатических условиях так, как нужно. Там, где дипломатия была неуместна, мы воевали. Решительность Турции повысила силу страны и ее авторитет во всем мире».