МИД: Турция и Грузия — стратегические партнеры

Грузия является для Турции не рядовой страной, а стратегически важным партнером и союзником, близким соседом. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран на церемонии презентации памятной марки, выпущенной в честь 100-летия установления дипотношений между двумя странами.

Дипломат выразил уверенность, что турецко-грузинские связи будут и впредь развиваться и укрепляться.

Он отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса товарооборот между двумя Турцией и Грузией продемонстрировал рост и достиг отметки в 2 млрд. долларов. «Однако нас это не устраивает этот уровень и мы надеемся как можно скорее довести данный показатель до отметки в 3 млрд. долларов», — добавил Кыран.

Замглавы ведомства подчеркнул, что успешно реализуемые двумя странами энергетические и логистические проекты, такие как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс и железные дороги, придают импульс для реализации новых взаимовыгодных инициатив. «Все эти инициативы — исключительно стратегические и важные проекты, которые в последние годы сформировали «пояс» стабильности и развития для нашего региона», — сказал он.

Посол Грузии в Анкаре Георгий Джанджгава рассказал, что после своего назначения опубликовал статью под названием «Открытие первого посольства Грузии в Анкаре», основанную на изучении истории дипломатических отношений между Грузией и Турцией.

По его словам, работа будет представлена общественности и на турецком языке.

«Мы гордимся тем фактом, что 8 февраля 1921 года первый посол Грузии в Анкаре Симон Мдивани стал первым из числа иностранных дипломатов, вручивших верительную грамоту спикеру Великого национального собрания Турции Гази Мустафа Кемалю Ататюрку. Совместные усилия наших стран были отмечены выпуском Министерством иностранных дел Турции специальной марки в честь 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Через несколько дней марка с таким же дизайном будет выпущена в Грузии​​​​​​», — сказал грузинский дипломат.