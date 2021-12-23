Омикрон провоцирует на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта

COVID-штамм Омикрон протекает на 70% легче и провоцирует на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное на портале MedRxiv, сообщает Bloomberg в четверг, 23 декабря.

Исследование провели ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, но оно еще не прошло независимую экспертную оценку.

В свою очередь руководитель Африканского центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) заявил, что в ЮАР заболевание Омикроном протекает на 70-80% легче по сравнению с Дельтой, пишет The Guardian.

Чиновник подчеркнул, что эти данные не следует экстраполировать на все страны. Он отметил, что молодой средний возраст населения ЮАР может влиять на ситуацию с Омикроном и результаты исследований в стране.