В США послом по религиозным свободам избран хафиз Корана

Подавляющим числом голосов американский Сенат назначил послом по религиозным свободам бывшего сотрудника администрации Барака Обамы и представителя США при Организации исламского сотрудничества 42-летнего Рашада Хуссейна. Его кандидатуру поддержали 85 из 90 членов верхней палаты парламента, передает Arab News.

Таким образом впервые в истории эту должность занял мусульманин. Рашад Хуссейн является глубоко верующим человеком и хафизом Корана. Предыдущий посол по религиозным свободам Рабби Давид Саперштейн во время слушаний голосовал за него. “Среди людей всех конфессий Хуссейн пользуется огромным доверием, в основе которого лежат годы его борьбы за обеспечение религиозных свобод”, – заявил он.

Назначение Хуссейна с энтузиазмом встретили различные религиозные объединения США. Он получил поздравления от Комиссии по религиозным свободам, Мирового баптистского альянса, Лиги против диффамации, Американского еврейского комитета, Союза за реформу иудаизма и множества мусульманских организаций.