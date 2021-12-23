МИД Ирака: В стране останутся только американские советники и инструкторы



Вооруженные силы США больше не будут присутствовать на территории Ирака, на которой останутся только американские военные советники и инструкторы.

Об этом заявил глава МИД республики Фуад Хусейн на пресс-конференции после встречи в Тегеране с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Вооруженные силы США не будут присутствовать в Ираке. Останутся исключительно американские советники и инструкторы», — цитирует его агентство Fars.

Амир Абдоллахиян добавил, что «в ходе диалога обсуждался вопрос отмены виз между Ираном и Ираком».

22 декабря представитель Генштаба ВС арабской республики генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи заявил, что международная коалиция во главе с США завершила операцию по выводу своих войск с территории Ирака.