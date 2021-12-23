Бургомистром Берлина впервые в истории современной Германии стала женщина



Бургомистром Берлина стала Франциска Гиффай, ранее возглавлявшая министерство по делам семьи Германии. После приведения к присяге Гиффай назначила 10 сенаторов — членов правительства федеральной земли Берлин. В сенат вошли семь женщин. Это больше, чем когда-либо прежде.

43-летняя Гиффай стала первой женщиной на посту правящего бургомистра германской столицы, если не считать Луизу Шрёдер которая временно исполняла обязанности бургомистра Берлина в 1947–48 годах. Гиффай также первый после воссоединения Германии руководитель города родом из бывшей ГДР. Об этом пишет Deutsche Welle.

Франциска Гиффай — член Социал-демократической партии Германии. Предшественник и однопартиец нового бургомистра Михаэль Мюллер возглавлял Берлин семь лет. На прошедших в сентябре выборах его избрали депутатом бундестага.

В 2020 году Гиффай обвиняли в плагиате при написании кандидатской диссертации. Из-за скандала бургомистр отказалась от степени, а в мае ушла в отставку с поста министра по делам семьи. Несмотря на это, Социал-демократическая партия победила на выборах в Берлине.