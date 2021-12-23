В Гонконге демонтировали скульптуру в память об убитых на Тяньаньмэнь



На территории университета Гонконга демонтировали известную скульптуру в память о жертвах разгона властями продемократических выступлений на площади Тяньаньмэнь.

Восьмиметровый монумент, известный как «Столп стыда», оставался одним из немногих открытых для публики мемориалов в Гонконге, напоминающих о событиях на площади в Пекине в 1989 году. А сам Гонконг был одним из немногих мест в КНР, где разрешались общественные мероприятия, связанные с историей разгона.

Демонтаж скульптуры произошёл на фоне нарастающего давления руководства КНР на политическую оппозицию в Гонконге. Для Китая подавление протестов на Тяньаньмэнь всегда считалось крайне чувствительной темой, отмечается в публикации «Би-би-си».

Скульптуру, изображающую нагромождение тел убитых демонстрантов, убрали поздно вечером в среду. О намерении демонтировать памятник университет города уведомил два месяца назад, сославшись на «оценку рисков и рекомендации юристов». В заявлении руководства вуза от 23 декабря говорится, что окончательное решение было принято днём ранее на основе «внешней правовой консультации и оценки рисков в интересах университета».

Университетский совет пока попросил поместить монумент на хранение.

Автор скульптуры датчанин Йенс Гальшиот направлял письменное обращение в вуз, чтобы подтвердить своё право собственности, но его письмо, по сути, как пишут СМИ, проигнорировали. По словам скульптора, он шокирован ситуацией и намерен требовать компенсации «за любой ущерб работе». Стоимость памятника оценивается примерно в 1,4 миллиона долларов.

В Гонконге традиционно проводились памятные траурные акции со свечами в память об убитых на площади Тяньаньмэнь. Но последние два года такие собрания запретили, как было сказано, из-за рисков в условиях пандемии коронавируса.

Принятый в Гонконге под давлением Пекина новый закон о национальной безопасности, чьё рассмотрение сопровождалось массовые протестами оппозиции в 2019 году, критикуют за посягательство на свободы, обещанные этому специальному административному району при его передаче Китаю от Великобритании в 1997 году.