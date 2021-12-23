Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко



Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского в суд по иску к нему экс-главы государства Петра Порошенко.

В иске требуется от власти полностью обнародовать записи «прослушки» телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями неподконтрольного Киеву Донбасса.

«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу», — говорится в повестке суда, которую через сайт партии Порошенко «Европейская солидарность» распространил адвокат экс-президента Игорь Головань.