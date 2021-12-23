Путин рассказал о вакцинации в СССР: «шлеп-шлеп — все пошли»

В советское время не было добровольности вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

«В Советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп — все пошли… Сегодня те, кто руководил еще страной в Советское время, большой страной до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг у той части населения, которая выражает сомнения в необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция», — сказал Путин.