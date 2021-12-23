Путин — о Навальном: Сидельцы были, есть и будут

Нет ни одного материала, подтверждающего отравление основателя ФБК Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си» в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Мы просили материалы про этот, «Новичок» или как его там. Нам не дали, давайте закроем тему», — сказал глава государства.

Комментируя уголовное дело в отношении Навального, Путин отметил, что «силельцы всегда были, есть и будут в любой стране». По словам главы государства, не надо при этом прикрываться политической деятельностью.