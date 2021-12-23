Таджикистан и Кыргызстан снова устроили перестрелку

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла новая перестрелка. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря мэра города Исфара Зубайдулло Шомадова.

Отмечается, что со стороны Кыргызстана был обстрелян дом жителя населенного пункта Чорку. При этом пострадавших в результате инцидента нет. В Бишкеке пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.

При этом накануне, 22 декабря, на границе Таджикистана и Кыргызстана также был зафиксирован инцидент со стрельбой в зоне соприкосновения сельской общины Овчи-Калача и Лайлакского района.