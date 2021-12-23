Иран испытал модернизированный танк «Каррар» в ходе военных учениях



Иранский основной боевой танк «Каррар» был представлен широкой публике в марте 2017 года. Первое впечатление у иностранных экспертов от танка – он является усовершенствованной версией танка Т-72.

Однако на самом деле иранский танк, хоть и основан на некоторых российских моделях, все же признается самостоятельной боевой машиной, передает портал «Военное обозрение».

Военные учения «Паямбар-э Алам» («Великий пророк») проводились на юге страны, недалеко от побережья, в районе провинций Бушер, Хормозган и Хузестан. В учениях принимали участие подразделения сухопутных войск Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана, которые и являются основным приобретателем данного танка.

Военные учения ставили целью повышение уровня боеготовности подразделений КСИР, включая отработку тактики действий танковых частей в условиях гибридной войны и локальных конфликтов. Об этом заявил заместитель командующего КСИР по операциям бригадный генерал Аббас Нилфорошан.

Сам «Каррар» показал хорошую степень маскировки, оптико-электронную систему управления огнем высокого класса, наличие лазерных дальномеров. Экипаж танка, напомним, состоит из трех человек – командира машины, механика-водителя и наводчика.