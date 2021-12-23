Талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины

Официальные лица «Талибана» в районе Мукур, провинции Газни, запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо махрама (родственника-мужчины) сопровождают в больницу другие родственницы женщины. Об этом сообщает Etilaatroz со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

Комиссия талибов по руководству и найму опубликовала заявление, где подчеркивает незаконность и аморальность обращения женщин в медицинские учреждения в произвольном порядке без сопровождения мужчин и требует медицинский персонал воздержаться от помощи таким пациенткам.

По словам источника, запрет применяется и в других районах. Представители Министерства исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного призвали общественность бороться с нарушениями и не пускать женщин в больницы без махрама.