Разработчики вакцины AstraZeneca заявили об эффективности бустерной дозы против «омикрона»

Бустерная доза вакцины от коронавируса Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca эффективна против нового штамма «омикрон». Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании, передает ТАСС.

«Титры нейтрализующих антител для «омикрона» были усилены после третьей дозы Vaxzevria по сравнению с титрами после второй дозы, — отмечается в сообщении. — Уровни нейтрализующих антител, зафиксированные после третьей бустерной дозы, были выше уровня у людей, которые ранее были инфицированы и сами выздоровели от COVID-19 (варианты «альфа», «бета», «дельта» и исходный штамм). Сыворотка, полученная от людей спустя месяц после получения третьей, бустерной дозы вакцины нейтрализовала омикрон-штамм на уровне, который в целом соответствовал наблюдаемому после принятия второй дозы от дельта-варианта».

Компания уточняет, что исследования были проведены Оксфордским университетом. В рамках этой работы были проанализированы результаты 41 человека, который получил три дозы Vaxzevria и 20 человек, которым были введены три дозы вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.