Эрдоган: Турецкие земли всегда были убежищем и мирной гаванью для евреев

От урегулирования палестинской проблемы зависит безопасность и самого Израиля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами еврейской общины Турции и Альянса раввинов исламских стран в Президентском комплексе в Анкаре.

“Действия, которые будут предприняты по палестинскому вопросу, включая в первую очередь Иерусалим, будут способствовать безопасности и стабильности Израиля в такой же степени, как и палестинцев”, — сказал, в частности, турецкий лидер, передает «Анадолу».

По его словам, озвучиваемые Анкарой предостережения в адрес израильского правительства направлены на обеспечение подхода к существующим проблемам с точки зрения долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Глава государства отметил, что в этом контексте придает большое значение возобновлению диалога с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Нафтали Беннетом.

Президент Эрдоган привел ряд исторических фактов, свидетельствующих о предоставлении Турцией убежища подвергавшимся преследованиям евреям на своей территории, в том числе во время изгнания евреев Испании в 1492 году.

“Турецкие земли всегда были убежищем и мирной гаванью для евреев, которых притесняли в разных частях света на протяжении всей истории”, — сказал он.

Глава государства заверил, что Турция всегда будет общим домом для представителей всех конфессий и национальностей. “Мы никогда не позволим бесчеловечным идеям, таким как расизм, антисемитизм или нетерпимость по отношению к тем, кто исповедует другую религию, утвердиться на нашей земле”, — сказал президент Эрдоган.

Турецкий лидер также приравнял исламофобию к антисемитизму подчеркнув, что оба этих явления представляют собой преступление против человечности.

Глава государства призвал объединить усилия во имя укрепления атмосферы мира и стабильности на Ближнем Востоке.

“Самое большое желание Турции — это Ближний Восток, где общины разных религий и этнических групп живут вместе в мире”, — заявил он.