ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний, сообщает ТАСС.

«ВОЗ в текущий момент не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким, и все еще не достигнут широкий охват (прививками) во всех государствах среди групп, которые подвергаются самому высокому риску тяжелых заболеваний», — говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

По словам гендиректора организации Адана Гебрейесуса, в мире отсутствует равенство в распределении вакцин в мире.