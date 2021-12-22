Во Франции сложилась критическая ситуация с ковидом

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 в стране критическая: она находится в начале волны распространения нового штамма — «омикрон».

«Ситуация с коронавирусом во Франции критическая, потому что штамм «дельта» продолжает распространяться по стране. Вчера во Франции было зафиксировано 73 тыс. новых случаев заражения. Уровень заболеваемости теперь превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей», — приводит РИА Новости его слова.

Атталь отметил, что нагрузка на больницы в связи с ростом числа госпитализированных продолжает увеличиваться.