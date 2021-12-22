Ушел из жизни создатель ботокса

В калифорнийской больнице скончался американский офтальмолог Алан Скотт, разработавший препарат ботокс для применения в медицине. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на его дочь Элисон Фергюсон.

По информации издания, 89-летний Скотт умер 16 декабря. Причиной смерти стали осложнения от сеспсиса.

Напомним, ботулотоксин вывели в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть. В 1960-е годы Скотт предположил, что очищенный ботулотоксин можно использовать для лечения косоглазия и блефароспазма – сокращения мышц вокруг глаза, которое вызывает непроизвольное моргание.

В 1989 году препарат был одобрен в США для лечения офтальмологических заболеваний, а два года спустя фармацевтическая компания Allergan приобрела разработку Скотта и переименовала ее в ботокс.

Позднее ботокс стали применять в косметологии. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило его использование в косметических целях в 2002 году.