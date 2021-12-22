На Солнце зарегистрировали две вспышки

Сразу две средних вспышки класса М произошли на поверхности Солнца за последние сутки. Одна из них была направлена в сторону Земли, из-за чего в ближайшие несколько суток может произойти слабая магнитная буря, пишет американский астроном Кит Стронг в своем Twitter.

«Всего за несколько часов в минувшие сутки на Солнце произошло сразу две относительно сильных вспышки класса М. По всей видимости, нам следует ожидать их повторения в ближайшие сутки, так как в последние недели количество пятен на поверхности Солнца бьет рекорды последние нескольких лет», – пишет исследователь, передает ТАСС.

По словам Стронга, первая из этих вспышек входит в десятку самых мощных за текущий цикл активности Солнца, который начался в декабре 2019 года. Выброс плазмы, который возник в результате, был направлен в сторону Земли. Из-за этого через несколько дней, когда солнечное вещество достигнет Земли, может произойти слабая геомагнитная буря.

Вторая вспышка была слабее первой, но относится к тому же классу мощности, М. События этого класса всего на одну ступень ниже мощнейших проявлений солнечной активности – вспышек класса Х. Она произошла в другой области светила, который сейчас направлен в сторону от Земли, поэтому вторая вспышка не вызовет еще одной геомагнитной бури.

По словам астронома, оба этих события произошли на фоне резкого увеличения количества солнечных пятен, которое произошло за последние две недели. С нулевых значений из количество увеличилось до 100-130 очагов магнитной активности на поверхности Солнца. Это рекордно высокий показатель за последние несколько лет. Ученый предполагает, что это может говорить об окончательном выходе светила из «спячки».