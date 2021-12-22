Прокурор запросил пожизненные сроки обвиняемым по делу сбитого малайзийского «Боинга»

Нидерландская прокуратура запросила пожизненные сроки Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко, обвиняемым в причастности к крушению малайзийского «Боинга», который был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года.

В Окружном суде Гааги, где рассматривается дело о крушении малайзийского «Боинга», выступили прокуроры. Они зачитали обвинительное заключение и попросили пожизненные сроки для четверых обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Прокуратура также попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых, пишет «Дождь».

Обвинение считает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко виновными в уничтожении самолета и убийстве 298 человек. В своем выступлении прокуроры подчеркнули, что не имеет значения, был ли у обвиняемых умысел сбить гражданский самолет или это получилось по ошибке, и что назначая наказание, «важно предотвратить подобные трагедии в будущем». По словам прокурора, обвиняемые совершили одно из самых тяжких преступлений по законам Нидерландов. Совершая преступление, они осознавали риски для авиации и для жизней невиновных людей.

Обвинение также отметило, что, хоть и очевидно, насколько тяжелым было преступление, оно кроме прочего отягощается последствиями, наступившими для родственников погибших. Сославшись на истории близких, выступавших в суде, прокурор сказал, что после 17 июля 2014 года их жизни навсегда поменялись — многие испытывали посттравматические расстройства, не могли работать и жить как прежде.

Запрашивая сроки, обвинение ориентировалось не только на уголовный кодекс Нидерландов, который дифференцирует наказания в зависимости от жестокости преступления и числа жертв (чем больше, тем вероятнее, что обвиняемый получит максимум — пожизненное заключение), но и на международный опыт, поскольку в Нидерландах не было похожих случаев для сравнения. Однако кейс с крушением «Боинга», как считает обвинение, все равно можно назвать беспрецедентным.

Прокуроры подчеркнули, что степень ответственности всех четверых обвиняемых одинакова, поэтому наказание, запрашиваемое для них, будет одним и тем же. Запрашиваемый пожизненный срок не противоречит положениям Европейского суда по правам человека. В конце своего выступления прокуратура попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых.

Малайзийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет сбили ракетой «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который находился на территории непризнанной Донецкой республики, подконтрольной сепаратистам.

Суд по делу «Боинга», начавшийся в марте 2020 года, проходит в Нидерландах, поскольку у большинства погибших было гражданство этой страны. В деле четверо обвиняемых: Игорь Гиркин (Стрелков), входивший в командование непризнанной ДНР, его подчиненные Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Из всех них участвовать в суде согласился только Пулатов, но лично на заседаниях он не был — его представляла защита.

Россия свою причастность к крушению «Боинга» отрицает.