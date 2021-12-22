Главный полицейский Мадагаскара выжил в авиакатастрофе и доплыл до берега



Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле выжил после того, как попал в авиакатастрофу во время спасательной операции на северо-востоке страны. Пострадавший должен был посетить место кораблекрушения, однако вертолет, на котором он летел, рухнул в море, сообщили в BBC.

По словам министра, ему пришлось 12 часов плыть до суши.

«Мне рано умирать», — заявил мужчина по пути в больницу.

В качестве плавсредства, как сообщили позднее, министр использовал сиденье из вертолета. В полиции добавили, что у Гелле была отличная физическая подготовка и «стальные нервы».

В авиакатастрофе также выжил помощник министра из службы безопасности. Пилоты упавшего вертолета считаются пропавшими без вести.

Африканский министр должен был посетить место кораблекрушения, которое произошло 20 декабря у побережья Мадагаскара. Тогда погибло 64 человека, поиски еще 24 пропавших продолжаются.