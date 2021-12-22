Россия предложила Турции свою помощь в борьбе с террористами в Идлибе

Россия предложила Турции свою помощь в решении задач по борьбе с террористами в Идлибе, соответствующая инициатива находится на рассмотрении турецкой стороны.

Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС.

«Со своей стороны мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами. И вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны. Мы очень надеемся, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты и нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба», — сказал он.

По словам Лаврентьева, турецкие представители заверили российскую сторону, что их военные уйдут с территории Сирии, как только появится возможность.

«Наши турецкие партнеры на постоянной основе заявляют нам, подчеркивают, что они за территориальную целостность Сирии, за единство Сирии, за ее независимость, что находятся там временно и уйдут, как только позволит возможность», — сказал он.

Турция предложила свою площадку для проведения встречи глав МИД стран «астанинской тройки» (Россия, Иран, Турция). «Мы договорились о проведении предварительно встречи министров иностранных дел «астанинской тройки», наши турецкие партнеры любезно предлагают свою площадку для проведения такой встречи», — сказал он.