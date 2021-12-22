Власти Турции разрешили экстренное использование вакцины Turkovac

Глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил в среду об одобрении экстренного применения турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC.

Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию (TITCK), передает «Анадолу».

Глава Минздрава обратился к турецкому лидеру из лаборатории Промзоны провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны.

«Сегодня мы находимся на одном из объектов, где налажено серийное производство вакцины. Это успех всего турецкого народа под вашим руководством», — сказал Коджа.

По словам министра, серийное производство инактивированной вакцины отечественного производства уже налажено.

«Турция стала 9-й страной — производителем вакцины от коронавируса в мире. Активное применение вакцины TURKOVAC начнется уже со следующей недели», — заявил Коджа.