Опрос: 62% россиян жалеют о распаде СССР

Из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» выяснилось, что 62% россиян жалеют о распаде СССР, произошедшем 30 лет назад. Об этом сообщается на сайте фонда.

Согласно данным ФОМ, больше всех о распаде Советского Союза сожалеют россияне в возрасте 46-60 лет (82%). Среди граждан старше 60 лет о прекращении существования СССР жалеют 76%.

Среди молодежи 18-30 лет о распаде советского государства сожалеют более четверти респондентов (28%). В возрасте от 32 лет до 45 лет аналогичные эмоции у 56% опрошенных.

Как стало известно, 21% жителей России не сожалеет о распаде СССР.

Поквартирный опрос был организован с 10 по 12 декабря в 53 субъектах России.

На вопросы социологов ответили 1,5 тыс. респондентов.