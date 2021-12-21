Отравление на заводе по сборке iPhone вызвало массовые протесты

Пищевое отравление сотрудников на заводе Foxconn в Индии вызвало протесты, в результате которых были задержаны около ста человек, сообщает Reuters.

Группа сотрудников завода Foxconn на окраине города Ченнаи обратилась за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением. Районные органы власти сообщили, что среди сотрудников произошла вспышка «острого диарейного заболевания». Агентство Reuters отметило, что 256 рабочих лечились амбулаторно, в то время как еще 159 были госпитализированы.

Инцидент с пищевым отравлением привел к протестам, в ходе которых протестующие заблокировали одну из ключевых автомагистралей провинции. Среди выразивших недовольство были работники завода и их родственники. В результате акции были задержаны около 70 женщин, и все они были освобождены на следующий день. Однако из числа 22 задержанных полицией мужчины некоторые были официально арестованы, но их количество не раскрывается.

Также не сообщается, как инцидент повлиял на работу предприятия. Компания Apple и Foxconn являются производственными партнерами. На фабрике в Ченнаи производятся iPhone 11 и 12 серии.