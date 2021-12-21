Азербайджанские сейсмологи пройдут обучение у своих турецких коллег

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) проведет обучение сотрудников Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Об этом говорится в сообщении AFAD.

«Наше сотрудничество с Азербайджаном, дружественной и братской страной, в области борьбы со стихийными бедствиями продолжает укрепляться. Тренинги по сейсмологии будут проводить наше руководство и академики, являющиеся специалистами в своей области из Центра сейсмических наблюдений Национальной академии наук Азербайджана», — сказали в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции.