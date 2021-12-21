Сторонники Саакашвили объявили массовую голодовку

Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на митинге в Тбилиси заявил о начале массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет «Репорт».

«Я вместе с друзьями принял решение начать новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили. С сегодняшнего дня мы объявляем массовую акцию протеста голодовки. Это тяжелое решение, но это конституционное и не силовое решение», — сказал Мелия во вторник, добавив, что он и его однопартийцы будут голодать в центральном офисе «Национального движения», который расположен в Тбилиси на Кахетинском шоссе.