В Киеве прошла акция, посвященная Дню солидарности азербайджанцев

В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины с участием сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), было отмечено 31 Декабря — День солидарности азербайджанцев мира.

Во встрече приняли участие более 100 наших соотечественников из различных городов, включая столицу Киев.

На мероприятии, проведенном под модераторством генерального секретаря Рады азербайджанцев Украины (РАУ) Джейхуна Мамедова, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Украины, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за освобождение Родины, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

Выступая на встрече, руководитель Аппарата ГКРД Дашгын Раджабли отметил, что в отличие от прежних лет, мы уже встречаемся как представители страны, одержавшей под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в победу Отечественной войне. Представитель Государственного комитета говорил о работе, проделанной во время пандемии и Отечественной войны. Было подчеркнуто, что в период 44-дневной войны диаспоральные структуры организовали при поддержке комитета около 200 мероприятий, направленных на пропаганду в мире азербайджанских реалий. Bсе азербайджанцы, наши соотечественники, независимо от политических взглядов, убеждений и национальности, принимали активное участие в этих мероприятиях.

Одна из основных целей комитета сегодня заключается в мощном единстве азербайджанцев в мире, в том числе в Украине. Сопредседатель Рады азербайджанцев Украины, председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин говорил о еще более укрепившемся в последние годы единстве азербайджанцев, проживающих в Украине. Было отмечено, что наша страна положила конец 30-летней оккупации, завоевала имидж страны-победительницы, что придает им, как и всем азербайджанцам, большой стимул. Констатировав успехи, достигнутые молодежью в Украине, в частности, в спортивной сфере, он сказал, что они и впредь будут вести решительную борьбу во имя Азербайджана.

Другой сопредседатель Рады, председатель организации “Объединенная диаспора азербайджанцев Украины” Хикмет Джавадов говорил о деятельности азербайджанцев в Украине во время Отечественной войны, стимуле, который придает диаспоре азербайджанская армия-победительница. Oн отметил, что сегодня единство азербайджанцев Украины направлено на постоянство этой победы. Временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Кямал Халилов сказал, что великий лидер Гейдар Алиев всегда мечтал о единстве азербайджанцев мира. Напомнив о том, что благодаря единству Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева стал страной победительницей, он призвал всех азербайджанцев постоянно беречь это единство.

Выступавшие — представитель Рады азербайджанцев Украины по Днепропетровску Эльдар Тагиев, руководитель молодежной организации РАУ Вагиф Нагиев, ее руководитель по Полтаве Физули Ганбаров, депутат Николаевского городского совета от партии “Служитель народа” Рамиль Амирбеков и другие высказали мнения и предложения. В заключение участники мероприятия поздравили Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с предстоящим 60-летним юбилеем. После встречи были организованы праздничный концерт и прием с участием украинских официальных лиц, депутатов, политологов и азербайджанцев, прибывших из различных регионов. На концерте выступили руководитель Культурного центра имени Муслима Магомаева, народный артист Украины Гурбан Аббасов, певцы Наталия Кудряшова, Вагиф Нагиев и местные музыкальные группы.