Заур Мамедов получил премию СНГ

21 декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам премий «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов».

Обе премии учреждены Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ, победитель был определен от каждой из 10 стран.

В церемонии вручения премии лауреатов приветствовали председатель Правления МФГС, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, сопредседатель правления Фонда, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов, пишет АПА.

Обладателем премии «Содружество дебютов» в этом году из Азербайджана стал советник Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, глава Бакинского Клуба Политологов Заур Мамедов.

В своем выступлении он отметил, что тема очень важна, что наша страна борется с ксенофобией и фашизмом в регионе в течение последних 30 лет, коснувшись общих ценностей, объединяющих народы СНГ, подчеркнул важность борьбы с фашизмом и расовой дискриминацией, поблагодарил организаторов мероприятия за награждение.

Заур Мамедов выразил благодарность правительству Азербайджана и Министерству образования за выдвижение своей кандидатуры.