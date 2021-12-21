ЕС выделил €560 млн на поддержку сирийцев в Турции

Евросоюз принял решение о выделении 560 млн евро на нужды мигрантов в Турции.

Как сообщили в Еврокомиссии, финансирование будет предоставлено в рамках пакета дополнительной помощи ЕС в размере 3 млрд евро, обещанного Турции в июне 2021 года для поддержки сирийских беженцев, пишет «Анадолу».

Средства будут направлены на покрытие расходов в сфере образования и улучшение системы управления миграцией и границами.

При этом 530 млн евро из указанной суммы предназначены на покрытие расходов беженцев на образование.

Евросоюз также поможет реализации проекта «Содействие интеграции сирийских детей в турецкую систему образования (PIKTES)».

Проект предполагает покрытие расходов на выдачу заработных плат учителям, транспортных расходов, приобретение школьных принадлежностей, проведение дополнительных уроков, обучение на турецком языке, подготовку учителей, реализацию программ профориентации, а также дошкольное образование.

Кроме того, будет оказана финансовая поддержка для обеспечения доступа к школьному образованию примерно 700 тыс. детей-беженцев.

Помимо этого, будут предоставляться стипендии для молодежи и соответствующие вспомогательные услуги, чтобы помочь студентам получить доступ к высшему образованию.

Остальные 30 млн евро будут направлены на решение таких вопросов, как улучшение управления центрами приема и размещения беженцев, перевод нелегальных мигрантов, доступ к услугам и предоставление подходящих условий жизни в убежищах.

Планируется поддержка усилий Управления по миграции Турции, направленные на реализацию Стратегического документа по борьбе с нелегальной миграцией на 2021-2025 годы и Национального плана действий.

В Еврокомиссии напомнили, что совместным заявлением Турции и ЕС от 2016 года было решено, что в Брюсселе предоставят в общей сложности 6 млрд евро помощи сирийцам в Турции.

Кроме того, в июне 2021 года ЕС обещал выделить дополнительное финансирование в размере 3 млрд долларов, выплаты будут осуществлены в 2021-2023 годах.