В Тбилиси тысячи людей вышли на митинг в поддержку Саакашвили



Тысячи граждан Грузии собрались во вторник на акцию в центре Тбилиси в поддержку находящегося в тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, они требуют его освобождения, передает РИА Новости.

Акция проходит в день рождения Саакашвили. Сторонники держат в руках плакаты и призывают власти освободить политика.

На митинг в Тбилиси приехали также люди из регионов. Основным организатором акции является оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Представители политсилы в ходе акции намерены ознакомить общественность со своими планами по борьбе за освобождение бывшего президента. Выступления на центральном проспекте Руставели в Тбилиси начнутся через несколько минут.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.

Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.