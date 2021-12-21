Российский «стандарт массовых захоронений»: к какому сценарию готовятся в Москве? 



Экспертное сообщество обсуждает пугающую новость: в России принят национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Такой документ разработа в РФ впервые. Он вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Как указывается, «настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени». В СМИ уже попали детали этого документа, которые, простите за цинизм, способны произвести впечатление не только на слабонервных: устройство братских могил, «раскладка первого ряда тел (останков) погибших в братских могилах», «засыпка первого ряда тел», «расклад второго ряда тел» и т.д., вплоть до схематических рисунков, как эти самые братские могилы будут рыть котлованы и как потом их «уплотнять».

Но дело даже не в самом по себе трагизме описанной ситуации. Вопрос в другом: к какому именно сценарию готовятся в Москве, если там срочно понадобилась разработка такого стандарта?

Как уверены эксперты, вряд ли речь идет о коронавирусе. COVID-19, при всех беспрецедентных для современного мира последствиях нынешней пандемии, все же не требовал устройства братских могил и стандарта «срочного захоронения трупов людей и животных». Да и вряд ли можно представить себе, что авторов стандарта так напугал штамм «омикрон». Он хоть и более заразный, но куда менее тяжелый, чем «предшественники». Можно, конечно, предположить, что пандемия коронавируса просто послужила этаким психологическим «толчком». Она убедительно напомнила: мир слишком рано уверовал, что опустошительные эпидемии ушли в прошлое, и на всякий случай надо быть готовыми и к тому сценарию, который обычно изображают в «ужастиках» на пандемическую тему. К тому же никто не отменял ни стихийных бедствий, ни техногенных катастроф. Авария на шахте «Листвяжная», где датчики уровня метана закрывали тряпочками — лишь один «штрих» к общей картине, скажем так, «технологического неблагополучия» современной России. Где «рвануть» может не только шахта — достаточно вспомнить и ЧП на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году с 75 погибшими и реальным риском прорыва плотины, и прорыв дамбы на реке Сейба в 2019 году, и наводнение в Тулуне, и лесные пожары…

Однако большинству экспертов предложенный стандарт напомнил «выкладки» на случай масштабной войны с применением оружия массового уничтожения (притом что в самом проекте говорится об «обычном» оружии). Шокированы, по признанию российских независимых СМИ, были даже генералы МЧС.

Впрочем, куда важнее другое. Не без причин испугавший многих «стандарт массовых захоронений» появился на фоне не только и не столько пандемии коронавируса, сколько беспрецедентного взлета напряженности между РФ и НАТО. Где эпицентром противостояния была и остается Украина. Именно к ее границам Россия стягивает войска, в Киеве и западных столицах открыто говорят о риске военного вторжения и т.д.

И вот тут уже необходимо обратиться к истории 44-дневной войны, точнее, одной из ее самых трагичных страниц — ракетным ударам по Гяндже с территории Армении. Ереван — и это ни для кого не секрет — использовал в войне российскую тактику. И по Гяндже, по плотине Мингечаурской ГЭС армянские агрессоры били с понятным расчетом. Во-первых, нанести Азербайджану максимальный урон, причем вызвать массовую гибель именно мирных граждан. А во-вторых, спровоцировать Баку на «зеркальный ответ». После чего уже вопить о «варварстве» и звать на помощь все прогрессивное человечество вообще и ОДКБ в частности.

И на фоне такого трагического опыта уже не получится исключать, что завтра опыт Армении с ударами «Скадами» по Гяндже и «Искандерами» — по Шуше, причем именно из глубинных районов РФ, а не оккупированных Донбасса и Крыма, попытаются повторить и на украинском направлении. А уже после ответного удара не только «развязать себе руки», но и предъявить мировой общественности то самое «срочное массовое захоронение трупов людей и животных».

Только вот Азербайджан, напомним, не стал наносить «зеркальные» удары по жилым кварталам армянских городов. ВС Азербайджана ответили точечными атаками по военной технике и военной инфраструктуре. И по тем самым готовым к запуску ракетным установкам, с которых стреляли по азербайджанским городам.

Так что ответ не всегда укладывается в сценарий, написанный в «Арбатском военном округе».

Нурани