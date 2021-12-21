ВОЗ рекомендовала вакцину от ковида Novavax для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax для экстренного использования. Этот препарат стал десятым по счету в перечне одобренных для применения в условиях пандемии, говорится в опубликованном во вторник заявлении организации, передает ТАСС.

«Всемирная организация здравоохранения включила в список использования в экстренных случаях [вакцину] Nuvaxovid после ее оценки и утверждения Европейским агентством лекарственных средств [EMA] ранее сегодня», — говорится в пресс-релизе.