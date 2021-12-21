Движение судов через Босфор остановлено из-за аварии на танкере



Движение кораблей через пролив Босфор временно приостановлено в обе стороны. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает Haberler со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

Указано, что произошла поломка на танкере Usichem, перевозившем подсолнечное масло с севера на юг по Босфору.

На помощь судну направились буксир и быстроходный спасательный катер.

В свою очередь Анадолу уточняет, что по состоянию на 13:54 танкер начал свой путь на юг по Босфору под наблюдением лоцмана и в сопровождении спасателей.