Иран призвал уделить особое внимание афганскому народу



Иран не имеет возможности оказывать чрезмерные услуги новым просителям убежища, международное сообщество должно уделять особое внимание условиям жизни афганского народа.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Тегеране, передает ИРНА.

Абдоллахиян поблагодарил УВКБ ООН за помощь афганским просителям убежища и сказал, что оказанная помощь незначительна по сравнению с объемом действий Ирана в этом направлении.

Глава МИД призвал УВКБ ООН быть более активными внутри Афганистана и помогать сокращению числа лиц, ищущих убежища из Афганистана, с помощью внутренней помощи.