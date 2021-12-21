Путин предупредил США

США и их союзники должны понять, что России просто некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона в Украине.

Об этом предупредил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома», — пояснил глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он также напомнил, что ранее Вашингтон уже неоднократно вмешивался во внутренние дела других стран. В частности, речь идет об Ираке, Сирии и Югославии, уточнил Путин.