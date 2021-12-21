Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится в Украине

Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится в Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового — до 5, заявил президент России Владимир Путин.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

По словам Путина, для России это серьезнейший вызов.