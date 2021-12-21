Украина создаст зону свободной торговли с Турцией



Власти Украины намерены создать зону свободной торговли с Турцией в следующем году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во вторник на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

«Мы планируем оформить зону свободной торговли с Турцией уже в 2022 году во время визита [турецкого] президента Тайипа Эрдогана», — сказал он.

Об ускорении работы по соглашению о зоне свободной торговли президенты двух стран договорились в сентябре в ходе встречи в США на полях 76-й Генассамблеи ООН.

Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года. После вступления в силу соглашение о ЗСТ, по его словам, «значительно усилит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими государствами и будет способствовать установлению новых деловых связей».

В 2012 году задачу создания ЗСТ с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил глава государства Виктор Янукович. Цель заключить соглашение Порошенко преследовал и когда стал президентом.