Москва не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии



Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов.

По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, не останутся безнаказанными.

«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», — отметил Гаврилов.

Ранее МИД России опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы альянс не расширялся до Украины. Также Москва требует от Вашингтона и его союзников прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года и т. д.