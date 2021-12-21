Эмомали Рахмон поручил улучшить преподавание русского в стране



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился с ежегодным посланием к парламенту. Запись его выступления опубликовал в YouTube телеканал «Таджикистан»

В частности, в своем обращении он заявил о необходимости улучшить преподавание иностранных языков в вузах страны, в первую очередь — русского и английского как признанных ООН языками международного общения.

Рахмон также поручил Министерству образования Таджикистана организовать в педагогических вузах подготовку преподавателей математики, точных и естественных наук, которые смогут вести соответствующие предметы на иностранных языках.