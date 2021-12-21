В США заявили, что не допустят разработки Ираном ядерного оружия

Американская администрация не считает, что переговоры с Ираном в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана близки к провалу, но США и Израиль не допустят разработки иранскими властями атомной бомбы. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Комментируя переговоры в Вене, он отметил: «Я бы не стал характеризовать их как близкие к провалу». «США и Израиль полностью солидарны в своем стремлении добиться того, чтобы Иран никогда не смог заполучить ядерное оружие», — указал чиновник. По его словам, в связи со «стремительно ускоряющимися темпами ядерной программы Ирана» Тегеран продолжает «накапливать запасы высокообогащенного урана день за днем».

Представитель исполнительной власти США рассказал, что помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на этой неделе в ходе визита в Израиль обсудит эту «весьма серьезную ситуацию». «Эти дискуссии станут продолжением наших текущих консультаций [с Израилем] по угрозе, исходящей от Ирана, в частности от его ядерной программы, а также от его дестабилизирующей деятельности в регионе. Мы разделяем с нашими израильскими партнерами глубокую обеспокоенность прогрессом ядерной программы Ирана», — добавил представитель вашингтонской администрации.