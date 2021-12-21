В России разработали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО

В России создали первую в мире мультикалиберную винтовку DXL-5 «Опустошитель» (экспортное название — Havoc), которая может стрелять натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает РИА Новости.

По его словам, главной особенностью нового оружия является его модульность.

«На «Опустошителе» мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра — натовский и отечественный в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи», — сказал Лобаев.

Он отметил, что это значительно повышает и экспортные перспективы данной винтовки.

Также глава Lobaev Arms указал, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, это оружие стреляет в четыре раза точнее, чем американская снайперская винтовка Barret (2 угловые минуты). Такая высокая точность позволит «Опустошителю» выполнять одну из самых сложных задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника, подчеркнул он.

В настоящее время винтовка «Сумрак» является самой дальнобойной в мире. Это оружие разработали специалисты Lobaev Arms.